Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 438 bin 883 lira, en yüksek 4 milyon 458 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540,16 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 351 milyon 771 bin 686,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: