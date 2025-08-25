YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 442 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 16:41, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 16:47
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 438 bin 883 lira, en yüksek 4 milyon 458 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540,16 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 351 milyon 771 bin 686,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.405.000,003.345,30
En Düşük4.438.883,003.370,00
En Yüksek4.458.000,003.390,00
Kapanış4.442.000,003.381,60
Ağırlıklı Ortalama4.451.003,423.380,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.132.006.540,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)704,46
Toplam İşlem Adedi25

