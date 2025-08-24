Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve İzmir'den de hissedildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir'deki 4,8 büyüklüğünde depreme ilişkin paylaşım

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir'de, 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da, saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

AFAD'dan Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."