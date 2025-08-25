Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı.

Kabinenin gündeminde, "Terörsüz Türkiye" süreci başlıca başlık olarak öne çıkıyor. Gelinen aşama ve komisyon çalışmaları masaya yatırılacak, ilgili bakanların sunum yaparak değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Birleşmiş Milletler'in "kıtlık" ilan ettiği Gazze'deki insani kriz de ele alınacak. Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 289'a ulaştığı bölgede, Türkiye'nin atabileceği insani adımlar değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler de gündemde olacak.

Memur maaş zammı da Kabine'nin öncelikli konuları arasında. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun zam görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamazken, sürece ilişkin son durumun Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.