Gabar'dan sonra yeni hedef Van! 200 tonluk petrol kule dikilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak.

Muradiye'de Petrol Arama Çalışmaları

Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede aylardır 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirilmeye çalışılırken, bölgedeki sert iklim koşulları nedeniyle bahara kadar çalışmalara ara verildi.

Gabar, Cudi ve Kato Dağlarındaki Başarı

Bugün terörden arındırılan Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkaran Türkiye, baharın gelişiyle Muradiye'de de 200 tonluk sondaj kulesi dikerek, yerin 1500 metre derinliğine kadar inecek.

Çatak Körkandil'den Umutluyuz

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sondajın yapılacağı bölgede daha önce incelemelerde bulunduğunu anlatarak, "Muradiye bölgesinde Sultan Abdülhamid döneminde günü birlik ihtiyaçları karşılayacak şekilde petrol çıkarıldığını biliyoruz. 1915 cihan harbinde de Ruslar bölgeye girdiklerinde askeri araçlarının yakıtını bu bölgeden karşılamışlar. Onlar gidince bölgede kuyulara betonlar dökülmüş. Şimdi AK Parti Hükümeti olarak 2023'ten beri oraya sondaj kuyusu vurmak için sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızın direktifleri ile çalışma başlatıldı" dedi.

Çatak Körkandil'deki Çalışmalar

Bölgede Çatak Körkandil'de daha önce sondaj kulesi kurulduğunu da anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil'de 1800 metre derinliklere inildi ve çalışmalar sürüyor. Oradan gelen sonuçlardan umutluyuz. Muradiye'de de altyapı çalışması yapıldı, zemin hazırlandı. Şimdi tabana beton dökülecek, onun üzerine kule dikilip sondaj yapılacak ve çalışmaları bu yıl bitireceğiz" dedi.

5 Ayrı Noktada Lisans Alındı

TPAO'nun bölgede 5 ayrı noktada arama ruhsatı aldığını anlatan Türkmenoğlu, "Şu an sondaj kulesi kurulacak Kürsat bölgesi, İran-Özalp-Muradiye üçgeni ortasında bir yer, bu sebeple buradan çok umutluyuz. Orada büyük bir müjdeli haber bekliyoruz. Şu an için en önemli konu orada sondaj kuyusunun vurulmasıdır. 80 yıldır her hükümet döneminde petrol var denilmesine rağmen arama yapılmadı. Ama biz arama yaparak Gabar'da nasıl petrol bulduysak, inşallah burada da bulacağız" dedi.

Türkiye'nin Gücü ve Başarıları

Yapılan sondaj çalışmalarının Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtladığını anlatan Türkmenoğlu, "Bugün yılda 80-90 sondaj çalışması yapılıyor. Türkiye'de şu anda 120 bin varil günlük ham petrol çıkarılıyor. Bölge terörden arındırıldıktan sonra tüm bu başarılar geldi. Artık her bir metrekarede devletin gücü ve etkinliği hissediliyor. Van'da da sağlanan bu güven ortamı inşallah büyük bir müjdeyi beraberinde getirecektir" diye konuştu.

Bakan Bayraktar: Yeni Keşiflere İhtiyacımız Var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 91 kuyuda 76 bin varil olduğunu ve mevcut üretimin plato seviyesine geldiğini açıklarken, "Yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Van'da Muradiye ilçesi civarında Nisan ayında sondaj yapacağız" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin mevcut petrol ve doğal gaz üretimiyle ihtiyacın yüzde 15'ini karşıladığını belirterek bu orana yüzde 1-2'lerden geldiklerini kaydetti.

BARIŞ ŞİMŞEK