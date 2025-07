Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Cumhurbaşkanlığınca, Ekli "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARININ YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri



Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğum veya evlat edinme sonrası memurların yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları belirlemektir.



Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen memurlar hakkında uygulanır.



Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) İlkokul: 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince kurulan dört yıl süreli ve zorunlu olan okulu,

b) Kurum: Memurun görev yapmakta olduğu kamu kurum veya kuruluşunu,

c) Mecburi ilköğretim çağının başladığı tarih: Çocukların, 222 sayılı Kanun ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği gereğince belirlenen, ilkokula başlama tarihini,

ç) Normal haftalık çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi veya ilgili mevzuatı gereğince memurlar için belirlenen haftalık çalışma süresini,

d) Yarım zamanlı çalışma: Doğum veya evlat edinme sonrası, memurların normal haftalık çalışma süresinin yansı olarak düzenlenen çalışma şeklini,

e) Yetkili amir: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen üst yöneticiyi veya üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibanyla yetki verilen amiri,

ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Yarım Zamanlı Çalışma Dönemi, Yararlanma Şartları, Müracaat ve Değerlendirme

Yarım zamanlı çalışma dönemi

MADDE 5- (1) Doğum yapan kadın memurun yanm zamanlı çalışma dönemi, doğum sonrası analık izninin veya 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fikrası gereğince kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başma kadar olan dönemdir.

(2) Eşi doğum yapan memurun yanm zamanlı çalışma dönemi, babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başma kadar olan dönemdir.

(3) Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memurun yanm zamanlı çalışma dönemi, evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası gereğince verilen sekiz haftalık iznin ya da aynı maddenin (F) fıkrası gereğince kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başma kadar olan dönemdir.



Yararlanma şartlan

MADDE 6- (1) Doğum halinde memurun, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için;

a) Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,

b) Çocuğunun sağ olması,

c) 16 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması,

ç) Kadro ünvanmın, yanm zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanlan arasında yer almıyor olması,

d) Talepte bulunması,

şarttır.

(2) Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memur ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memurun yanm zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için;

a) 16 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması,

b) Kadro ünvanmın, yanm zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanlan arasında yer almıyor olması,

c) Talepte bulunması,

şarttır.



Müracaat

MADDE 7- (1) Memur, yanm zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yanm zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilir.

(2) Memur talebinde, 9 uncu maddede belirtilen hususlara uygun olacak şekilde haftalık yanm zamanlı çalışacağı günlere ve çalışma saatlerine ilişkin tercihini de belirtir.



Değerlendirme

MADDE 8- (1) Müracaatlar, yalnızca 6 ncı maddede belirtilen yararlanma şartlama uygunluk yönünden değerlendirilir ve müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

(2) Değerlendirme neticesinde, hizmet ihtiyacı ve memurun talebi de dikkate alınarak, memurun haftalık yarım zamanlı çalışacağı günler ve çalışma saatleri, 9 uncu maddede belirtilen hususlara uygun olarak yetkili amir tarafından belirlenir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarım Zamanlı Çalışma Esasları, Yarım Zamanlı Çalışma Hakkından Yararlanamayacaklar, Mali ve Sosyal Haklar ile Hizmet Değerlendirmesi



Yarım zamanlı çalışma esasları

MADDE 9- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenir.

(2) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun, haftalık çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur:

a) Haftalık çalışma günü 3 günden az olamaz.

b) Günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışılamaz.

(3) Yarım zamanlı çalışan memurun günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi günlük çalışma süresi eşit olarak da belirlenebilir.

(4) Yarım zamanlı çalışma döneminde;

a) Memur, ilgili mevzuat gereğince tespit edilen günlük normal çalışmanın başlama ve bitiş saatleri dışında ve öğle dinlenme süresinde çalışamaz.

b) Memur, süt izni hariç olmak üzere mazeret izinleri ile yıllık izinlerini, 657 sayılı Kanunda belirtilen süreler kadar kullanır.

c) Kadın memura ayrıca süt izni verilmez.

(5) Yetkili amir, hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre memurun haftalık yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerinde, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilir.

(6) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmaz. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından talepleri üzerine her iki eş de faydalanır.

(7) Memur, aylıksız izin hariç olmak üzere, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarım zamanlı çalışmış sayılır.

(8) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanım süresi her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanır.



Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlar

MADDE 10- (1) Kamu kuram ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamaz.

(2) Birinci fıkra kapsammda bulunmayan ve yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlar, kamu hizmet sunumunu zafiyete uğratmayacak ve aksatmayacak şekilde, hizmet gerekleri ve kamu yaran açısından kuram, teşkilat, hizmet sınıfı ve kadro ünvanı bazında kuramlarınca değerlendirilerek;

a) Cumhurbaşkanlığında ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarında üst yöneticinin,

b) Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarında ilgili Bakanın,

c) Yükseköğretim kuram ve kurallarında Yükseköğretim Kurulu Başkanmm,

ç) İl özel idarelerinde İçişleri Bakanının,

d) Diğer mahalli idarelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının, teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığının onayı ile belirlenir.



Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetler

MADDE 11- (1) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarım zamanlı çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yansı dikkate alınarak hizmet ihtiyacına göre kurumu tarafından belirlenir.



Mali ve sosyal haklar

MADDE 12- (1) Yanm zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlanna ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunlann fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.



Hizmet değerlendirmesi

MADDE 13- (1) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili mevzuatı gereğince aranan hizmet süreleri açısından yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, yarım olarak dikkate alınır.



Yarım zamanh çalışma döneminde yer değiştirme suretiyle veya naklen atanma ile geçici görevlendirme halleri

MADDE 14- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmakta olan memurun kurum içinde aynı veya farklı kadro ünvanma yer değiştirme suretiyle atanması veya başka kurumda bulunan aynı veya farklı kadro ünvanma naklen atanması ve atanılan kadro ünvamnm, yanm zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanlan arasında yer almaması halinde memur, yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder. Ancak bu durumda, memurun haftalık yanm zamanlı çalışacağı günler ve çalışma saatleri, 9 uncu maddede belirtilen hususlara uygun olarak yetkili amir tarafından bir ay içinde yeniden belirlenebilir.

(2) Geçici görevlendirme halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Sona Ermesi ve Kullanımını Kesmeyen Durumlar



Yarım zamanlı çalışma hakkının sona erme halleri

MADDE 15- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkı, memurun;

a) Bu haktan yararlanamayacak kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması,

b) Kadro unvanının bu haktan yararlanamayacak kadro unvanlarına eklenmesi,

c) Bu haktan yararlanamayacak kadro unvanlarına vekaleten atanması veya görevlendirilmesi,

ç) Çocuğunun hayatını kaybetmesi,

d) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması,

e) Normal zamanlı çalışmaya dönme talebi,

f) Çocuğunun ilkokula başlaması,

g) Çocuğunun ilkokula başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilkokula başlaması gereken dönemin sona ermesi,

halinde sona erer.

(2) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının birinci fıkranın;

a) (a) bendine göre sona ermesi halinde atamanın tebliğ edildiği tarihi,

b) (b) bendine göre sona ermesi halinde bu değişikliğin tebliğ edildiği veya yürürlüğe girdiği tarihi,

c) (c) bendine göre sona ermesi halinde atama veya görevlendirmenin tebliğ edildiği tarihi,

ç) (ç) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun hayatını kaybettiği tarihi,

d) (d) bendine göre sona ermesi halinde evlatlık ilişkisinin kaldırıldığı tarihi,

e) (e) bendine göre sona ermesi halinde talep tarihini,

f) (f) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun ilkokula başlama tarihini,

g) (g) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun ilkokula başlaması gereken dönemin sona erme tarihini,

izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışmaya döner.



Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımını kesmeyen durumlar

MADDE 16- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken aylıksız izne veya refakat iznine ayrılan memur, bu izinlerin bitiminde yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder.

(2) Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına vekaleten atanma veya görevlendirilme sebebiyle bu haktan yararlanması sona erdirilen memur, bu görevlerinin bitiminde yarım zamanlı çalışmaya devam eder.

(3) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona ermesinden sonra kadro ünvanının bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanları arasından çıkarılması veya bu haktan yararlanabilecek bir kadro ünvanma atanması halinde isteği üzerine bu haktan tekrar yararlanır.



BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler



Memuriyetten önce gerçekleşen doğum veya evlat edinme

MADDE 17- (1) Doğumun veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde memur, göreve başlamak kaydıyla, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde talebi üzerine bu haktan yararlanır.



Bildirim

MADDE 18- (1) Kurumlar, yarım zamanlı çalışmaya başlayan memurlar ile normal zamanlı çalışmaya dönen memurlara ilişkin bilgileri en geç otuz gün içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirir.



Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.