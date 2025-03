Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var

Son dönemde bazı marketlerdeki kırmızı et fiyatları arasında büyük farklar dikkat çekiyor. Et ve Süt Kurumu'nun verdiği ürünlerin dışında kalan et çeşitlerinde yüzde 20'yi aşan fiyat farkları şaşırtıyor. Kuzu kolun kilosu bir markette 850 TL iken diğerinde 660 TL'ye satılabiliyor. Ramazan'da görülen bu fırsatçılık vatandaşın tepkisini çekerken, tüketici dernekleri keyfi uygulamalara karşı uyarıyor.

Ramazan Ayında Et Fiyatları ve Kampanyalar

Yenişafak'tan Akın Ali Polat'ın haberine göre; Ramazan ayında vatandaşın kırmızı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşması için yapılan kampanyayı gölgeleyen gelişmeler de oluyor. Et ve Süt Kurumu'nun zincir marketlere verdiği dana kuşbaşı ve daha kıymanın fiyatı belirlenen rakamlarda satılıyor. Yılın 12 ayı devam eden bu fırsatın yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler Ramazan ayı dolayısıyla 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti satıyor. 3 binden fazla market şubesinde uygulanan kampanya, bu ay sonuna kadar devam edecek.

Fiyat Farklarının Nedenleri

Çeşit aynı, fiyat neden farklı? Son günlerde bazı marketlerdeki kırmızı et fiyatları arasında büyük farklar dikkat çekiyor. Et ve Süt Kurumu'nun verdiği ürünlerin dışında kalan et çeşitlerinde yüzde 20'yi aşan fiyat farkları vatandaşın tepkisine neden oldu. Şikayetlerin yoğunlaştığı İstanbul'da fiyatları yerinde görmek için birçok zincir marketi dolaşarak tepkilere neden olan fiyat farklarını yerinde gördük. Örneğin, kuzu kol kırmızı et, A marketinde 850 TL iken, B marketinde 660 TL'ye alıcı buluyor. Aradaki 190 TL'lik fark, fırsatçılık olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, Ramazan'ın bereket ayı olması gerektiğini belirtirken, bazı işletmelerin bu dönemi fırsata çevirmesine tepki gösteriyor.

"Denetimler Artsın" Talebi

Özellikle et, süt, taze sebzeler gibi tüketim süresi sınırlı olan ürünlerin aynı çeşidinde görülen yüksek aşırı fiyat farkları fırsatçılık olarak gören vatandaşlar, bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Vatandaşların, aynı gram ve çeşit eti daha yüksek fiyata satan marketlerden alışveriş yapılmamasını öneren tüketici dernekleri yetkilileri, tüketicinin elindeki en büyük yaptırım kozunun bu olduğuna dikkat çekiyor.