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Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:10, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:18
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Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, törene katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Birazdan Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim edeceğimiz tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine, devletimize yaptıkları hizmetler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan-ı Şerif'in hayırlı, mübarek olmasını dileyen Erdoğan, bu ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını, huzur ve afiyet içinde daha nice Ramazanlara kavuşulmasını temenni etti.

Bugün tevcih edilecek madalyaların, devletin minnet duygusunun sadece bir sembolü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyor. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de Rabbim'den uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Rabbimiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz" buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz.

Şehitlerimizin müazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Şu hakikati bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın, millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz.

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