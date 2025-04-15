Halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net