Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kolundan yaralandı
Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi kolundan yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kişi daha sonra taburcu oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 12:28, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 12:29
40 yaşındaki D.K., yürüyerek köyüne gittiği sırada İskilip kara yolundaki bir un fabrikası yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kolundan yaralanan D.K, köpeklerden kurtularak kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
D.K, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.