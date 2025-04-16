Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kolundan yaralandı

Kolundan yaralanan D.K, köpeklerden kurtularak kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

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