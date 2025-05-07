Okuldaki akran zorbalığına İl Milli Eğitimden inceleme
Sivas'ta kız öğrencilerin bir kız öğrenciye uyguladığı şiddet, başka arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 18:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 19:39
Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konuyu adli makamlara taşıdığı öğrenildi.