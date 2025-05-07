Okuldaki akran zorbalığına İl Milli Eğitimden inceleme

Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konuyu adli makamlara taşıdığı öğrenildi.