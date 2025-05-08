Dolar/TL Kuru 38,65 Seviyesinde

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 38,6510'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 38,6450 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 43,7680'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 51,5660'tan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Ekonomide Gümrük Tarifeleri ve Etkileri

Dünya genelinde gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkileri yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda tarife artışlarının sürdürülmesinin daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açabileceğine işaret ederek, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Tarife Adımlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

ABD'nin tarife adımları, dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından biri olmayı sürdürürken, tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi aktörleri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor.

Günün Öne Çıkan Verileri ve Beklentiler

Haftalık para ve banka istatistikleri

İngiltere Merkez Bankasının ( BoE ) faiz kararı

) faiz kararı ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Toptan eşya stokları

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirdi.



