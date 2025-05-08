Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,59 değer kazanarak 9.218,61 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 143,99 puan ve yüzde 1,59 artışla 9.218,61 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,9, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

Sektör endekslerinin tümü değer kazandı.

En çok kazandıran sektör yüzde 3,79 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puan direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda.