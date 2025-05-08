Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, yere yığıldı ve şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abdurrahim Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.