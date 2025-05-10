Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, sanayinin güçlendirilmesi için yapısal adımların hızla hayata geçirileceğini ve ticaret ile teknoloji savaşlarından yara almadan, mevcut fırsatların gerçeğe dönüştürüleceğini belirtti. Bu strateji, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda stratejinin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas aldığını vurguladı.

Stratejinin Hedefleri

Sanayi ve teknoloji ekosistemini yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürmek

İnovasyon odaklı gelişimi sağlamak

Yeşil ve dijital dönüşümü tamamlamak

Ticaret ve teknoloji savaşlarından etkilenmeden fırsatları değerlendirmek

Bakan Kacır, "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, ticaret ve teknoloji savaşlarından yara almadan fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadelerine yer verdi.