Türkiye'nin AB Tescilli Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor

Türkiye'nin tarımsal, kültürel ve doğal zenginliğini yansıtan 81 coğrafi işaretli ürününün Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescil süreci devam ederken, bunlardan 9'u ilan aşamasına gelmiştir. Türkiye'nin zenginliğini yansıtan coğrafi işaretler, hem yurt içinde hem de yurt dışında tescillenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bugüne kadar yapılan başvurularla, aralarında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini gibi ürünlerin de bulunduğu 31 coğrafi işaret AB'de tescil edilmiştir. Ülkenin eşsiz zenginliğinin tescillenmesi için çalışmalar aralıksız sürerken, Türkiye'nin 81 ürünü için de AB'ye tescil başvurusu yapılmıştır.

AB'de İlan Edilen Ürünler

Başvurulardan Kayseri pastırması, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması ve sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Isparta gül yağı, Kırkağaç kavunu, Mut zeytinyağı olmak üzere 9 ürün AB Resmi Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu ürünler, üç aylık askı sürecinde itiraz gelmezse onaylanmış olacaktır.

AB'de Tescil Sırasında Bekleyen Ürünler

AB'de tescil masasında 72 coğrafi işaretli ürün daha onay sırası beklemektedir. Bunlar arasında dünyaca ünlü lezzetler de yer almaktadır:

Antep fıstığı , Maraş çöreği, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Hopa hamsili ekmeği, Urla sakız enginarı, Kilis zeytinyağı

, Maraş çöreği, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Hopa hamsili ekmeği, Urla sakız enginarı, Kilis zeytinyağı Hatay kaytaz böreği, Adana şalgamı, Milas çekişke zeytini, Sinop kestane balı, Kayseri sucuğu, Şanlıurfa keten köyneği fıstığı, Kayseri mantısı, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü

Fethiye kaya inciri, Antep lahmacunu, Oğuzeli nar ekşisi, Muğla çam balı, Gaziantep muskası, Denizli kekiği, Erzurum civil peyniri, Erzurum küflü civil peyniri

Delice doğal kaynak tuzu, Afyonkarahisar manda yoğurdu, Afyon kaymağı, Kütahya Pazarlar kirazı, Gaziantep bulguru, Tavas yanık koyun yoğurdu

Geyve ayvası, Tavas baklavası, Taraklı uğut tatlısı, Denizli çalkarası üzümü, Denizli leblebisi, Buldan kestanesi

Kale biberi, Polatlı soğanı, Beypazarı kurusu, Ayvalık zeytinyağı, Bilecik şerbetçi otu

Gaziantep koruk ekşisi, Uşak helvası, Kapıdağ mor soğanı, Avşa ada karası üzümü

Karacadağ pirinci, Sinop lakerdası, Nizip nanesi, Sivas pastırması

Yenice ıhlamur balı, Erzincan Üzümlü sarucu, Çukurova pamuğu

Kahramanmaraş bertiz kabarcık üzümü, Şanlıurfa peyniri, Bergama tulum peyniri

Nizip zeytinyağı, Şanlıurfa sadeyağı, Amasya misket elması

Akkuş şeker fasulyesi, Kırklareli hardaliyesi, Düzce kestane balı

Edirne beyaz peyniri, Salıpazarı kestane balı, Van otlu peyniri

Çeşme damla sakızı, Oğuzeli kurutmalığı

Antep bülbül yuvası, Gaziantep dolangel tatlısı, Gaziantep şöbiyeti

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