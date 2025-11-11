İletişim Başkanı Duran: Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 16:47, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 16:48
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."