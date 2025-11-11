Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ya ait bir askeri kargo uçağı Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.

Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim.

Makamları ali olsun"

MSB: 20 personelimiz vardı

MSB yaptığı bilgilendirmede uçakta 20 personelin olduğunu ifade etti.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolduğu, düşüşün ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.



