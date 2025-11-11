RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı

RTÜK Başkanı Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının konuya dair açıklamasında bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Paylaşımında "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.



