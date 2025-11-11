Mansur Yavaş'ın yapay zeka paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" sorusunu yapay zekaya yöneltti. Yavaş, paylaşımında "Gerçeği göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaşan Yavaş'ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Takipçilerden sert eleştiriler geldi

Yavaş'ın paylaşımının altına yüzlerce yorum yapılırken, birçok kullanıcı Yavaş'ın seçim öncesi verdiği metro vaatlerini hatırlattı. Bazı kullanıcılar, "Seçim öncesi 58 kilometre metro sözü verdiniz, ama yedi yılda 1 kilometre bile metro yapılmadı" yorumunda bulundu.

Bazı takipçiler ise Yavaş'ın yapay zekaya ikinci bir soru sorması gerektiğini belirtti:

"Yapay zekaya bir de 'Peki ne yapmalıyım?' diye sorsaydınız, size toplu taşımayı güçlendirmenizi, metro yatırımlarını artırmanızı söylerdi."

"Yedi yılda bir kilometre metro yapılmadı" tepkisi

Eleştirilerin odak noktasını, Yavaş döneminde yeni metro hattı yapılmadığı iddiaları oluşturdu. Vatandaşlar, Ankara trafiğinin son yıllarda daha da ağırlaştığını ve kalıcı çözümün raylı sistem yatırımlarından geçtiğini savundu.