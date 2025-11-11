İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay bağımlılıkla mücadelede güçlerini birleştirdi

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında, bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Sepetçiler Kasrı'ndaki imza törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı.

Burada konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla alakalı uzun zaman titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, protokolün, arz tarafında Bakanlık, talep kısmında ise Yeşilay ile işbirliklerini nasıl kuvvetli hale getirilebileceklerini kapsadığını aktardı.

Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, eğitimciler ve daha da detaya varıncaya kadar süreci güçlü hale getirebilmek için titizlikle hazırlanan protokolü imzalayarak yürürlüğe sokacaklarını ifade etti.

Tüm dünyanın en büyük sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yeşilay, 'Bağımsız Türkiye' diye haykırdı. Kıymetli hocamızın, yeni yönetimin göreve gelmesiyle var olan bağımlılıkla mücadeleyle ilgili Yeşilay geleneği çok daha güçlendi, anlam kazandı. İstanbul'da, İzmir'de birlikte iki program yaptık. Üniversitelerimizde Yeşilay'ımız 'Bağımsız Türkiye' sloganıyla etkinlikler düzenliyor. Eğitimlerle ilgili Bakanlık olarak bu işin talep, bilinçlenme, korunaklı hale gelme noktasında bizim de büyük hizmetlerimiz var. 24 milyon insana ulaştık. Arz cephesinde 91 bin 448 tutuklanan sayısı. Sokak satıcılarından, ticaretini, üretimini yapan sözde baronlara varıncaya kadar, evlatlarımızın uyuşturucu türevleriyle geleceklerini, yaşamlarını karartmaya cüret eden kim ya da kimler varsa yasanın bize verdiği güç, aziz milletimizin gösterdiği destek ve dualarla birlikte İçişleri Bakanlığı ailesi kahraman jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz fevkalade işler yapıyor."

Örgütlü, örgütsüz, bireysel uyuşturucuyla asayiş suçlarıyla kişi ve mal varlığına karşı olan suçlarla ilgili yapılan tutuklamaların sonunda o şehirlerde yüzde 1 ila 4-4,5 oranında olay sayılarının düştüğünü ifade eden Yerlikaya, 2019'dan bu yana atık su analizleriyle arz ve bağımlılıkla ilgili trendin ne olduğunu görebildikleri çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 2018'de yapılan çalışmayla 15-64 yaş aralığında insanların ömründe bir kere bile olsa kendi isteğiyle uyuşturucu madde kullandığıyla ilgili "evet" diyenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu belirterek, 2023'te uyuşturucu maddeden ölenlerin sayısının da 1 milyonda 5,1 kişinin olduğunu kaydetti.

Bu konuda Türkiye'nin Avrupa'da en az ölüm olan 3. ülke olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bununla övünmüyoruz, bir tespit yapıyoruz. Söylemek istediğimiz bir vatandaşımızı bile neden uyuşturucudan kaybedelim, sorumluluğu ve vebaliyle çalışmaya ilgili kurumlarımızla devam ediyoruz. İmzaladığımız protokol bizim sahada arz ve talep cephesindeki en güçlü iki kurumun var olan hizmetini çok daha güçlü hale getirmeye yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımıza, gördüğünüz duyduğunuz, bildiğiniz, doğru olup olmadığını hiç araştırmayın, bağımlılığın herhangi bir türü ama yasa dışı olanla ilgili uyuşturucuyu kastederek söylüyorum, bununla ilgili lütfen bize, 112'ye, 'Uyuma' aplikasyonundan söyleyin, biz gereğini yapalım."

Bakan Yerlikaya ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Dinç protokolü imzaladı.

- Protokolün kapsamı

İşbirliği protokolü, kamu personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitim ve sertifika programlarının hazırlanması, bağımlılık riski taşıyan bireylerin Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla psikoterapi ve sosyal destek süreçlerine yönlendirilmesi, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotları ve bilgilendirici materyallerin ortak çalışmayla hazırlanması gibi uygulamaları kapsıyor.

Bağımlılıklarla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek toplumsal farkındalığın artırılması ve bağımlılıklara karşı daha etkili bir koruma ağı oluşturulması hedefleniyor.