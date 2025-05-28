Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Heyette Yer Alan İsimler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu , Ali İhsan Yavuz , Zafer Sırakaya , Hüseyin Yayman , Halit Yerebakan

, , , , MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

Ziyaretin Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. toplantısı gerçekleştirilecek.

Kültürel ve Resmi Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine iştirak edecek.