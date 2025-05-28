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Güngören'deki Patlamada Gazetecilere Saldırı: Bir Yaralı

İstanbul Güngören'de ayakkabı atölyesinde patlama yaşandı. Patlamada can kaybı olmazken, gazetecilere yapılan saldırıda bir kişi yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 14:05, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 14:08
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İstanbul'un Güngören ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı. Patlama sonucunda 4 iş yeri ve 2 araçta hasar oluştu. Olay sırasında iş yerinin bitişiğindeki büfede oturan 4 kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaralanan olmadığını belirledi. Patlama nedeniyle iş yerlerinin cam ve çerçeveleri kırıldı, iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Gazetecilere Saldırı

Olay yerine gelen gazeteciler, görüntü almak isterken iş yeri sahiplerinin engellemesiyle karşılaştı. İş yerindeki bazı kişiler, gazetecilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu saldırıda Haber Global kameramanı Alperen Ulukuş yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

  • Patlama sabah saatlerinde meydana geldi.
  • 4 iş yeri ve 2 araçta hasar oluştu.
  • Gazetecilere saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
  • Olay anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.


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