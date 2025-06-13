Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek

İsrail-İran Gerilimi: İran'ın Misillemesi Başladı
İsrail-İran Gerilimi: İran'ın Misillemesi Başladı
Hayvancılıkta Yabancı Çoban Dönemi: Başvurular Başladı
Hayvancılıkta Yabancı Çoban Dönemi: Başvurular Başladı
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 13:40, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 21:12
Yazdır
Leberkas Burger şimdi de Türk tüketicilerin damak zevkine hitap edecek

İlandır...

Leberkas Burger şimdi de
Türk tüketicilerin
damak zevkine hitap edecek
--------

Türk tüketiciler yeni bir lezzetle buluşuyor. Yenilikçi lezzet arayanlar için Kadıköy Moda'da açılan Leberkas Burger aynı zamanda sektöre yeni bir soluk getirecek. Almanya'nın Bavyera bölgesi ve Avusturya mutfağının sevilen lezzeti bu kez Türk tüketicilerin damağına hitap etmeyi amaçlıyor.

Türk tüketiciye Helal sunum

Özel olarak hazırlanmış, düşük yağ oranına sahip, ince doğranmış et karışımı özel baharatlarla uzun süre pişirilen ve dilimlenerek sıcak olarak servis edilen Leberkas Burger, taze ekmekle sunulurken doyurucu, lezzetli ve katkısız bir yiyecek. Leberkas Burger, bu geleneksel lezzeti modern bir dokunuşla birleştirdi ve damak tadımıza uygun helal gıda sertifikası ile sağlıklı, güvenilir bir alternatif olarak sunmaya başladı.

Yenilikçi lezzet arayanlara hitap ediyor?

Alman gelenekleriyle hazırlanmış, sağlıklı ve kaliteli bir seçenek sunan marka, helal, sağlıklı, ve lezzet dolu bir yemek deneyimi vadediyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve titiz hazırlık süreciyle müşterilerilere güvenli ürün sunulurken müşterilerin beğenisine hitap eden Leberkas Burger lezzet dolu dünyasını daha fazla insanla buluşturmayı hedefliyor.

Franchise imkanı ve sunulan avantajlar

Leberkas Burger sahip olduğu deneyim ve lezzet başarısını daha da yaygınlaştırmak, gelişen ailesini daha da genişletmek için kendi işinin patronu olmak isteyenlere de kapı araladı. Yüzde 100 helal kesim etin kullanıldığı ürünleriyle Leberkas franchise imkanı sunuyor. Leberkas Burger ürünlerinin lezzet garantisi ve marka değeriyle de adından söz ettiriyor.İşe adım atılırken her aşamada marka ve ekip desteği söz konusu. Eğitim, operasyon ve pazarlama gibi alanlarda destek sunulurken Türkiye'nin dört yanında hizmete ağırlık verilecek. Marka Türkiye'deki yeni şubelerle de Türk tüketicisinin damak zevkinden başlayarak gönüllere girmeyi kendisine misyon edinmiş durumda.

https://leberkasburger.com

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber