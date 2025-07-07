Ayşe Barım'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutukluluğu devam ediyor, duruşma ertelendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 14:33, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 14:34
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşmanın bir sonraki oturumu 1 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.
Davanın Detayları
- Ayşe Barım, sanatçıları eylemlere yönlendirmekle suçlanıyor.
- Hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
- Duruşma, 1 Ekim 2025 tarihinde devam edecek.
Tutukluluk Kararı
Mahkeme, Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.