Ayşe Barım'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşmanın bir sonraki oturumu 1 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

Davanın Detayları

Ayşe Barım , sanatçıları eylemlere yönlendirmekle suçlanıyor.

, sanatçıları eylemlere yönlendirmekle suçlanıyor. Hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

isteniyor. Duruşma, 1 Ekim 2025 tarihinde devam edecek.

Tutukluluk Kararı

Mahkeme, Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.