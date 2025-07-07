Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,9830 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8473'ten tamamladı. Bugün saat 10.05 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 artışla 39,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0080'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 54,5080'den satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ticaret Savaşları ve Veri Gündemi

Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamaları ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetikledi.

yönelik açıklamaları ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetikledi. Bugün veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.



