Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,34 düşüşle 10.137,91 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Durumu

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile spor oldu.

oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 1,70 ile iletişim sektörü olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puan destek, 10.300 ve 10.400 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.



