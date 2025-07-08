Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Başkan Yardımcısı Engin T., Belediye Meclis üyeleri Burak Ç. ve Osman C., Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G. ile eski belediye çalışanı Demir D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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