Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 20:58, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:00
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Başkan Yardımcısı Engin T., Belediye Meclis üyeleri Burak Ç. ve Osman C., Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G. ile eski belediye çalışanı Demir D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler, Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane işlemleri tamamlanan Kara ve beraberindeki 5 kişi, güvenlik önlemleri eşliğinde Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.
NİYAZİ NEFİ KARA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.