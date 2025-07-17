Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 17:36, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:37
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.
Kabine Toplantısının Gündem Maddeleri
- Terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.
- Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da ele alınacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da masaya yatırılacak.
- Bölgedeki sıcak gelişmeler kapsamında Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.