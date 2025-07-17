Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocuklarımızı artık rahat bırakın

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu çaba içindeyiz. Riske girilmesi gerekiyorsa giriyor, mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz"

"Milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz, biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz"

"(LGS) Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip düşmanlığına evrildi"

"Bütün sınavlarda, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz"

"Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu söylüyorum; bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın"