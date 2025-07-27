Orman yangınına giden su tankeri uçuruma yuvarlandı! 1 ölü 2 yaralı
Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale eden su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 20:18, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 20:46
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bu üzücü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler, uçuruma yuvarlanan tankerdeki yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangın, 24 saati aşkın süredir devam ediyor ve fırtınanın etkisiyle alevler Ağlaşan köyünü tehdit etmeye başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Olayın Detayları
- Yangın, Gürsu ve Kestel ilçelerini kapsayan ormanlık alanda çıktı.
- Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, fırtına nedeniyle yeniden büyüdü.
- Ağlaşan köyüne yaklaşan alevlere müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide şarampole devrildi.
- Kazada bulunan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kurtarma Çalışmaları
- İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
- Yaralılardan 2'si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
- Ekipler, diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kazayla İlgili Soruşturma
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması ve yaralıların sağlık durumlarının iyileşmesi için çalışmalar devam ediyor.