Orman yangınına giden su tankeri uçuruma yuvarlandı! 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bu üzücü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler, uçuruma yuvarlanan tankerdeki yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangın, 24 saati aşkın süredir devam ediyor ve fırtınanın etkisiyle alevler Ağlaşan köyünü tehdit etmeye başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Olayın Detayları

Yangın, Gürsu ve Kestel ilçelerini kapsayan ormanlık alanda çıktı.

Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, fırtına nedeniyle yeniden büyüdü.

Ağlaşan köyüne yaklaşan alevlere müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide şarampole devrildi.

Kazada bulunan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ekipler, diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması ve yaralıların sağlık durumlarının iyileşmesi için çalışmalar devam ediyor.



