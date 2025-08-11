Balıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 20:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 21:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde, saat 19.37'de de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.