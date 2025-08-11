Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı anlaşmanın metni açıklandı

Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Ana sayfaHaberler Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı anlaşmanın metni açıklandı

Beyaz Saray'da paraflanan Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının 17 maddelik metni yayımlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Ermenistan Anayasası'nda değişiklik şartı dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 17:08, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 17:11
Yazdır
Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı anlaşmanın metni açıklandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Beyaz Saray'da paraflanan "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın metni kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla Washington'da gerçekleştirilen üçlü zirvede, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından paraflandı. Anlaşma metni, her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarınca eş zamanlı olarak açıklandı ve toplamda 17 maddeden oluşuyor.

Anlaşmanın Temel Maddeleri

  • Egemenlik ve Sınırların Tanınması: Taraflar, birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığını tanıyor ve saygı gösteriyor.
  • Toprak İddialarının Reddi: Hiçbir taraf, diğerine karşı toprak iddiasında bulunmayacak ve bu tür iddiaları desteklemeyecek.
  • Güç Kullanımının Yasaklanması: Taraflar, karşılıklı ilişkilerde güç kullanmaktan veya tehditten kaçınacak.
  • Diplomatik İlişkiler: Anlaşmanın onaylanmasından sonra belirli bir süre içinde diplomatik ilişkiler tesis edilecek.
  • Sınırların Belirlenmesi: Devlet sınırlarının belirlenmesi ve işaretlenmesi için iyi niyetle müzakereler yürütülecek.
  • Güvenlik Tedbirleri: Ortak sınır boyunca üçüncü taraf kuvvetleri konuşlandırılmayacak ve güven artırıcı önlemler alınacak.
  • Hoşgörüsüzlük ve Terörle Mücadele: Taraflar, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve terörizmin tüm biçimlerini kınayacak ve mücadele edecek.
  • Kayıp Kişiler: Silahlı çatışmalardan kaynaklanan kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması için işbirliği yapılacak.
  • Ekonomik ve Kültürel İşbirliği: Ekonomi, transit, ulaştırma, çevre, insani ve kültürel alanlarda işbirliği anlaşmaları yapılabilecek.
  • Anlaşmazlıkların Çözümü: Uyuşmazlıklar öncelikle doğrudan istişarelerle, sonuç alınamazsa barışçıl yollarla çözülecek.

Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak iç prosedürlerin tamamlanması ve ilgili belgelerin teati edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, anlaşma Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. Maddesi uyarınca tescil edilecektir. Anlaşma metni Azerbaycanca, Ermenice ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, metinler arasında anlam farklılığı olması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

Anlaşmanın Paraflanması ve Yürürlüğe Girişi

Anlaşmanın paraflanması, yürürlüğe girdiği anlamına gelmemektedir. Anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını içeren maddelerin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra anlaşma imzalanarak yürürlüğe girecektir.

Tarihi Süreç

2. Karabağ Savaşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Aliyev'in önerisiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakereleri başlamıştı. Taraflar, Mart 2025'te anlaşma metni üzerinde mutabakata vardı. Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede ise metin paraflandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber