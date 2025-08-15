Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 08:53, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 09:01
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.