2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "http://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilecek.

Başkan Ersoy yaptığı açıklamada, "Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayıtlar 1-5 Eylül Arasında

Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt sürecinde üniversitelerin kurumsal internet sayfaları üzerinden yapılacak açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeleri gerektiği bildirildi.