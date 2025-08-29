Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos enflasyonunu 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 1,79

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 32,63

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29,70

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.



