Ev sahibi öğretmen, '500 TL' için kiracısını sopayla öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen şahıs yayla evindeki kiracısını 500 TL'lik arızalı şofben parası tartışmasında darbetti. Yaralanıp evine giden kiracı hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile darbetti. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanılığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi.

Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

