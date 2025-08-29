TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Mali müşavir evinin önünde infaz edildi

Mali müşavir evinin önünde infaz edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mali Müşavir İsmet Çelik yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 17:25, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 17:38
Yazdır
Afyonkarahisar'da bir mali müşavir, silahlı saldırıya kurban gitti.

Olay, dün sabah saatlerinde Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi.

Mali Müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kimliği belirsiz kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

İsmet Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çelik, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

6 AY ÖNCE DE BENZER SALDIRI OLMUŞ

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer yandan İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

