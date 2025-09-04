Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı
Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 22:33, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 22:34
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada:" Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.'nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.
Öteyandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.