Halk Eğitimi Merkezlerinde Görevli Yöneticilere Ders Görevi Verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.08.2025 tarih ve 137947572 sayılı görüş yazısında; 27 Şubat 2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelge'nin 2'nci maddesine atıf yapılarak şu açıklamaya yer verildi: "Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek; aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir."

Bu çerçevede Bakanlık, resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, aynı Bakanlığa bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan kurslarda ders okutmalarının mümkün bulunmadığını değerlendirdiğini bildirdi.

Yazıda ayrıca, yöneticilere verilebilecek aylık karşılığı ve ek ders düzenlemeleri ile görev yaptıkları kurumların özelliklerinin göz önünde bulundurulacağı hatırlatıldı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR