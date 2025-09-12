İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebi

İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kentte toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Komisyon tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması istendi.

Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya artırılması istendi.

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Minibüslerde "indibindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarılması istendi.

Okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

AK Parti Grubu ise gündem maddesine muhalefet şerhi koydu.

Şerhte "Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmüş, yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığından yapılmak istenen zam kararına AK Parti Grubu olarak şerhimizin olduğunu bildiririz." ifadesine yer verildi.

Ulaşıma en son yüzde 35 zam gelmişti

Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Bundan sonra ise kentteki ulaşıma ilişkin zam kararları, UKOME yerine İBB Meclisinde alınacak.

İBB Meclisinde bugün görüşülecek ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifinin, Mecliste CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi bekleniyor.