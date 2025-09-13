Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Denizli'de maden ocağında göçük: 2 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

13 Eylül 2025
Denizli'de maden ocağında göçük: 2 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.


