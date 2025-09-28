Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Yalova Adliyesi girişinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 07:21, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 08:27
Yazdır
Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Yalova Adliyesi önünde 26 Eylül'de Ömer A'nın (31), husumetlisi Halis T'yi (40) silahla öldürüp yoldan geçen E.K'yi (77) ise bacağından yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan Ömer A. ile kardeşi Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gözaltına alınan Ömer A'nın amcası Ş.A'nın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılık ve nöbetçi hakimliğe bağlanması sağlandı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ömer A. ile kardeşi Z.A. tutuklanırken Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yalova'dan SEGBİS aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis T. (40), aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın (31) silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) de bacağından yaralanmıştı.

Olaydan kısa süre sonra Ömer A. yakalanmış, olayla ilgili kardeşi Z.A. ile amcası Ş.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber