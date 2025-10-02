Mattia Ahmet Minguzzi davasında ara karar açıklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan salı pazarına kaykay malzemesi satın almak için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dört sanık ilk kez birlikte yargılandı

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'"suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı.

Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

Tutukluluk halleri devam edecek

Halk TV'de yer alan habere göre mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, 21 Ekim'e ertelendi.

21 Ekim'de yapılacak duruşmada, dava dosyasındaki gelişmelerin yeniden ele alınması ve sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.