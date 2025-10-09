Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisine göre Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Genel Kurul, gelecek hafta Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 19:08, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 19:11
TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.
Kabul edilen öneriye göre, Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.
Genel Kurul, gelecek hafta Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.
TBMM Genel Kurulunda daha sonra Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.