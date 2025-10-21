Altının gramı 5 bin 833 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla güvenli liman varlıklara talep azalırken altın fiyatlarında da düşüşler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 500 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.