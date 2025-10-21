Gazze'deki soykırımın finansörlerinden Pizza Hut, 68 şubesini kapatma kararı aldı

İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Gazze'deki soykırımın finansörlerinden Pizza Hut, 68 şubesini kapatma kararı aldı

İngiltere'de Pizza Hut restoran zincirinin işlemesini yürüten şirketin mali çöküşe girmesi üzerine 68 şubenin kapatılacağı açıklandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 08:38, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 08:40
Yazdır
Gazze'deki soykırımın finansörlerinden Pizza Hut, 68 şubesini kapatma kararı aldı

Pizza Hut İngiltere'nin restoran kolu için son anda yapılan kurtarma anlaşmasıyla 64 şubenin faaliyetlerine devam etmesi ve 1.277 çalışanın işinin korunması sağlandı. Ancak 68 şube kapatılacak, anlaşma dışında kalan 75 restoranın da geleceği belirsizliğini koruyor.

Yum! III (UK) Limited isimli şirketin başvurusuyla başlayan süreçte, markanın bağlı olduğu ABD merkezli Yum! Brands Inc. işletmenin varlıkları üzerinde kontrol sahibi konumda bulunuyor.

Şirketin uluslararası operasyonlardan sorumlu yöneticisi Nicolas Burquier, "Bu hedefli satın alım, müşteri deneyimini korumayı ve mümkün olan yerlerde istihdamı sürdürmeyi amaçlıyor. Önceliğimiz, devralınan restoranlarda operasyonel sürekliliği sağlamak ve çalışanlara geçiş sürecinde destek olmak." dedi.

Yasal olarak "administration" süreci, şirketin kontrolünün bir yöneticiye devredilerek iflasın önlenmesi veya alacaklılara geri ödeme yapılması için yürütülen bir kurtarma prosedürü olarak biliniyor.

Pizza Hut'ın İngiltere'deki restoranlarını işleten franchise şirketi DC London Pie Limited, yalnızca bir yıl önce zinciri iflastan satın almıştı. Ancak şimdi yeniden mali krizle karşı karşıya kalmış durumda.

Bu gelişmeyle birlikte 740'tan fazla çalışanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Satışları Orta Doğu'da azalmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı.

Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Firma 2017 yılında da açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunmuş ve gelen boykot tehditleri üzerine özür dilemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber