Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağına ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yerleşirken, BIST 100 endeksi ise cuma günü test ettiği 11 bin seviyesinden gelen satışların devam etmesiyle günü bankacılık endeksi öncülüğünde negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olurken, genç işsizlik oranı ise eylülde 0,9 puan azalışla yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti.

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 0,6 puan artarak 100,8'e yükselirken, Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 12.30'da kapanacağını belirtirken, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

