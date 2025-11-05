İstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtı

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa ulaştık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa ulaştık
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtı

Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen ve yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga eden iki kadından biri ardından taksiden indi. Diğer yolcunun ise, varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtığı anlar anbean kayda alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 11:45, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 11:46
Yazdır
İstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtı

İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi

Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledi.

KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi.

Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti.

ÜCRET ÖDEMEDEN KAÇTI

Varış noktasına gelindiğinde kadın,

"Bu ücreti ben ödemem, o ödesin"

diyerek karşı çıktı.

Taksici

"Nereden bulacağım ben onu?"

diye sorduğunda,

"Bana ne"

diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı.

TAKSİCİNİN İSYAN ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti.

Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber