MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C30 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 15:40, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 15:45
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.