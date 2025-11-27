Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

11. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Paket, organize suç örgütleriyle mücadeleden bilişim suçlarına, trafik güvenliğinden infaz rejimine kadar birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

11. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan paketin detaylarına göre, suçla ve suçlularla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

Organize suç örgütlerine ve "magandalığa" ağır cezalar

Paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

Bilişim suçlarına karşı yeni önlemler

11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek.

Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

İnfaz rejiminde düzenleme

Pakette, infaz rejimine ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. "Tam akıl hastası" olan hükümlülerin, belirli bir süre sağlık kurumunda tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek.

